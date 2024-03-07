«Выходные дадут нам всем прикурить»: синоптики обнародовали прогноз на 8-10 марта

Согласно прогнозу синоптиков, праздничные выходные, начиная с 8 марта, принесут не самые приятные изменения в погоде многим регионам.

После аномального тепла в конце февраля и начале марта, ситуация резко изменилась, приближая климат к зиме.

Ожидается, что холодный воздух из арктических районов покроет практически весь центр России. В северной части страны ожидается самый сильный холод, с температурой опускающейся до минус 24 градусов. На Урале ожидается небольшое повышение температуры на 4-7 градусов и снегопад, однако в начале следующей недели морозы вернутся, достигнув минус 22 градусов.

Эти изменения в погоде могут затронуть даже южные регионы, где также стоит ожидать заморозков и падение температуры до минус пяти градусов, в то время как дневная температура не поднимется выше плюс десяти градусов. По словам специалистов, такая зимняя погода сохранится по большей части страны до середины марта, хотя изменения будут непредсказуемыми, сообщили в PRIMPRESS.