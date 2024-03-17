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Выходные перенесут: в майские праздники 2024 года внесли изменения

Выходные перенесут: в майские праздники 2024 года внесли изменения

РИА

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Согласно информации, полученной от агентства Primpress, расписание майских праздников будет изменено.

Правительство приняло решение перенести выходные дни с новогодних праздников на другие даты. Таким образом, 1 января, выпадающий на воскресенье, будет перенесен на 24 февраля. Люди уже смогли насладиться отдыхом в этот день. Еще один перенесенный выходной ожидает нас в понедельник, 8 мая. Вместо рабочего дня, который пришелся на 8 января и также выпал на воскресенье, этот день будет перенесен на 8 мая.

Таким образом, расписание выходных дней в первой половине мая 2024 года сильно изменится по сравнению с привычным. Обычно между двумя частями майских праздников оставалось всего несколько дней, и в целом в первые две недели мая людям приходилось работать всего 5-6 дней.

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