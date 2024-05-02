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«Выходные будут перенесены». Жителей России обескуражили новым решением по майским праздникам

«Выходные будут перенесены». Жителей России обескуражили новым решением по майским праздникам

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В России планируются изменения в календаре майских праздников на следующий год. По информации от PRIMPRESS, ожидаются перемещения выходных дней, чтобы создать более длинные периоды отдыха весной.

Эксперты отмечают, что изменения касаются 2025 года. Планы были утверждены правительством в прошлом году, и в настоящее время подготавливается новый календарь с учетом этих изменений.

По новому проекту, некоторые выходные дни из зимнего периода могут быть перемещены. Например, выходной день субботы, 4 января, может быть перенесен на пятницу, 2 мая. Таким образом, майские праздники начнутся с 1 мая и закончатся 4 мая, а затем россияне смогут отдохнуть еще три дня подряд с 9 по 11 мая, обеспечив семидневные майские каникулы в следующем году. Предполагается, что изменения будут окончательно утверждены Правительством к концу лета или осени этого года.

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