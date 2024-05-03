«Выходные будут перенесены». Жителей РФ обескуражили новым решением по майским праздникам

В России запланированы изменения в расписании майских праздников на грядущий год.

Планы включают перестановки выходных дней для создания непрерывного периода отпуска весной. Согласно данным от PRIMPRESS, ожидаемые изменения будут вступать в силу в первой половине мая.

Эксперты по труду отметили, что корректировка календаря коснется 2025 года. Планы по пересмотру майских праздников были утверждены правительством в прошлом году, и в настоящее время подготавливается новый календарный проект с учетом новых идей.

По новому проекту предполагается перемещение некоторых выходных из зимнего периода. В частности, речь идет о днях с 1 по 7 января, которые считаются выходными согласно Трудовому кодексу. Если эти дни приходятся на выходные, они могут быть перенесены, чтобы создать дополнительные выходные в другое время.

Согласно новым планам, выходной день с субботы, 4 января, будет перенесен на пятницу, 2 мая. Это означает, что майские праздники в следующем году начнутся 1 мая и закончатся 4 мая. Впоследствии, через неделю, граждане смогут насладиться еще тремя днями отдыха с 9 по 11 мая, обеспечивая всего лишь семидневные каникулы в мае следующего года. Окончательное утверждение данных изменений ожидается к концу лета или началу осени текущего года.