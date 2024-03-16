Выходные будут перенесены: в майские праздники 2024 года внесли изменения

По информации, поступившей от агентства primpress, была объявлена о внесении изменений в расписание майских праздников. Правительство приняло решение перенести выходные дни с новогодних праздников на другие даты. Таким образом, 1 января, которое выпало на воскресенье, было перенесено на 24 февраля. Отдыхать в этот день россияне уже успели насладиться. Еще один перенесенный выходной ждет людей - это 8 мая, понедельник. Вместо рабочего дня, который пришелся на 8 января и также совпал с воскресеньем, этот день был перенесен на 8 мая.

Таким образом, расписание выходных дней в первой половине мая 2023 года сильно изменится по сравнению с тем, как люди привыкли его видеть. Обычно между двумя частями майских праздников оставалось всего несколько дней, а в общей сложности в первые две недели мая людям приходилось работать всего 5-6 дней.

Однако на этот раз количество рабочих дней во время майских каникул будет наибольшим - семь дней. Отдохнуть можно будет с 29 апреля по 1 мая включительно, затем будет четырехдневный перерыв, после которого последует еще четыре выходных дня - с 6 по 9 мая включительно. По завершении этого периода, рабочая неделя продлится еще три дня.