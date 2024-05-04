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«Выходные будут перенесены». Граждан страны обескуражили новым решением по майским праздникам

В России анонсировали корректировку календаря майских праздников, предусматривающую перенос части выходных дней для создания продолжительных весенних каникул в 2025 году.

imghub.ru

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В России анонсировали корректировку календаря майских праздников, предусматривающую перенос части выходных дней для создания продолжительных весенних каникул в 2025 году.

Данное изменение призвано оптимизировать отдых граждан, совместив его с национальными праздниками.

Специалисты по трудовым вопросам уточняют, что изменения затрагивают распределение выходных дней, традиционно связанных с новогодними каникулами. Из-за того что с 1 по 7 января дни официально считаются праздничными, выходные, выпадающие на этот период, могут быть перенесены.

В частности, предложено перенести выходной день с субботы 4 января на пятницу 2 мая, тем самым увеличив продолжительность майских праздников в начале месяца. Таким образом, россияне смогут отдохнуть с 1 по 4 мая, а затем еще с 9 по 11 мая, что в сумме даст семь дней отдыха.

Ожидается, что окончательное решение по данному проекту будет принято на уровне правительства в конце текущего лета или осенью, после чего граждане смогут точно знать, какие дни предстоят им в качестве официальных выходных.

Эти изменения направлены на улучшение условий отдыха россиян, позволяя им лучше планировать свой досуг и времяпрепровождение во время весенних праздников следующего года.

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