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«Выхода нет, держитесь»: председатель Центробанка предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального Банка России, объяснила причину повышения ключевой ставки в стране, а также рассказала, почему ее могут повысить вновь.

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Эльвира Набиуллина, председатель Центрального Банка России, недавно объявила о значительном повышении ключевой ставки до 16% годовых. Этот шаг предпринят в ответ на растущую инфляцию, и, по словам Набиуллиной, может последовать дополнительное увеличение ставок в течение года, если инфляционные давления не удастся сдержать.

Влияние на экономику и потребителей

Повышение ключевой ставки направлено на сдерживание инфляции путем стабилизации цен и сокращения избыточного спроса, частично обусловленного значительным ростом сбережений среди населения. Однако такие меры несут смешанные последствия для экономики: с одной стороны, они приводят к удорожанию кредитования для потребителей и бизнеса, с другой — повышают доходность по вкладам, делая сбережения более привлекательными.

Будущее ключевой ставки

Во время выступления перед Госдумой Набиуллина подчеркнула, что дальнейшее повышение ставки возможно, если инфляция не достигнет целевого показателя в 4% в 2024 году. Эксперты считают, что текущие ставки уже близки к пиковым значениям и ожидают их снижение во второй половине следующего года.

Рекомендации для потребителей и банков

В преддверии возможного дальнейшего повышения ставок банки активизировали привлечение краткосрочной ликвидности. В то же время, долгосрочные депозиты становятся менее выгодными как для финансовых учреждений, так и для вкладчиков. Заемщикам рекомендуется учитывать возможные изменения и не откладывать кредитование, учитывая, что банки могут поддерживать текущие условия до конца года.

Перспективы и стратегии

Центральный банк продолжит мониторинг экономической обстановки и корректировать свою политику в соответствии с базовым сценарием развития событий. Потребителям важно оставаться информированными и осмотрительными в своих финансовых решениях, особенно учитывая текущие вызовы с высокой инфляцией и нестабильностью на рынке кредитования.

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