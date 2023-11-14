«Выдворять к чертовой матери»: депутат Госдумы сказал что надо делать с теми, кто отказывается идти на СВО

Зампред комитета по обороне, а также депутат Госдумы Российской Федерации Юрий Швыткин заявил, что мигрантов, получивших российское гражданство, но отказывающихся участвовать в Спецоперации на Украине, следует в первую очередь лишать гражданства нашей страны, а во вторую - депортировать их из России, сообщает Проспект мира.

Согласно высказыванию Юрия Швыткина, все граждане Российской Федерации обязаны защищать свое государство особенно в такие сложные периоды как сейчас. К гражданам России депутат относит всех людей, у которых есть гражданство РФ, даже иностранцев.

Заместитель председателя комитета по обороне объяснил, что при получении иностранцами российского гражданства, на них накладывается ответственность за соблюдение всех государственных законов, включая службу в армии России. Если же гражданин России отказывается подчиняться законам, то его наказывают согласно российскому законодательству. А в случае мигрантов, отказывающихся служить на СВО, Юрий Швыткин предложил лишать их полученного гражданства и отправлять на «родину».