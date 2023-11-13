«Выдворять к чертовой матери»: депутат Госдумы предложил, что делать с теми, кто отказывается идти на СВО

Депутат Государственной думы от Красноярского края и Заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин высказался о мигрантах с российским гражданством, которые отказываются идти на военную службу в Вооруженные силы РФ, сообщает Проспект мира.

Согласно заявлению депутата, люди, у которых есть гражданство Российской Федерации, должны соблюдать и выполнять все законы, действующие на территории России, включая законы, касающиеся военной службы в армии. К вышеназванному числу людей относятся и иностранцы, которые стали гражданами РФ.

Другими словами, Юрий Швыткин выразил мнение, что все граждане нашего государства обязаны защищать его, особенно в настоящее время, когда это так необходимо. Частичная мобилизация, по мнению Зампреда комитета по обороне, безусловная обязанность каждого военнообязанного гражданина РФ, включая мигрантов. Если же иностранцы с российским гражданством отказываются вступать в ВС России и участвовать в Специальной военной операции на Украине, то, по мнению Швыткина, их нужно лишать этого гражданства и «выдворять» из Российской Федерации, так как у людей, не желающих защищать свою страну есть свои «корыстные цели».