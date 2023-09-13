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«Выбран альтернативный путь»: Путин высказался о новой волне мобилизации

«Выбран альтернативный путь»: Путин высказался о новой волне мобилизации

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Глава государства Владимир Путин вчера на полях ВЭФ ответил на вопросы, волнующие каждого россиянина - в частности, о мобилизации в России.

Те, кто пишут, что Путин уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли еще мобилизация, как и те, что утверждает, что он ее анонсировал, неправы. Путин дал четкий ответ - страна избрала альтернативу - она набирает добровольцев-контрактников, и только за полгода контракты заключили 270 000 мужчин, а ежедневно контракты подписывают в стране до полутора тысяч человек.

"Я не знаю, в какой-то другой стране такое возможно или нет. Ведь люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидает, что они могут жизнь отдать за родину, получить тяжелое ранение, все равно идут на это сознательно и добровольно, защищая интересы родины", — отметил Путин.

Таким образом, слухи о мобилизации в России опроверг президент. До него это делали в Минобороны, Госдуме, Совете Федерации, в Совбезе и много где еще.

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