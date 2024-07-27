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«Вы травите этим своих кошек»: в Роскачестве озвучили худшие марки корма для питомцев

Свежее исследование Роскачества бросает вызов у...

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Свежее исследование Роскачества бросает вызов устоявшимся представлениям о кормах для кошек. Анализ рынка сухих кормов с куриным вкусом выявил неожиданный факт: бюджетные марки часто превосходят дорогие премиум-продукты по качеству и безопасности.

В рамках исследования было проверено 25 брендов кормов, среди которых как экономичные, так и высокоценовые варианты. Эксперты особенно акцентировали внимание на безопасности кормов, проверяя содержание токсичных элементов, нитритов, радионуклидов и тяжелых металлов. К счастью, серьёзные превышения вредных веществ не были обнаружены, однако другие находки вызывают беспокойство.

Проблемные находки:

Металломагнитная примесь: В двух торговых марках обнаружены микрочастицы металла, хотя и в пределах нормы ГОСТа, что всё равно вызывает опасения у специалистов.

Микотоксины: В восьми брендах найден микотоксин фумонизин В1, опасный для печени и почек животных, что может оказывать долгосрочное негативное воздействие на здоровье питомцев.

Пестициды и антибиотики: В 17 образцах обнаружены следы пестицидов, проникших из растительного сырья, и в трёх — антибиотики, что ставит под вопрос безопасность длительного использования этих кормов.

Недостаток важных элементов:

Многие корма демонстрируют недостаток селена и калия, что может привести к недостаточному получению этих важных микроэлементов питомцами, особенно важно это для котят и молодых животных.

Подробнее с лучшими и худшими марками кормов для своих питомцев вы можете ознакомиться на сайте Роскачества.

Миф о мясе:

Роскачество также затронуло вопрос содержания мяса в кормах. Несмотря на отсутствие прямой методики определения, косвенные данные показали, что многие корма могут содержать меньше мяса, чем заявлено.

Результаты исследования были доведены до производителей и ритейлеров, что привело к ряду внутренних проверок и обновлению производственных стандартов. Некоторые бренды уже начали внедрять улучшения и планируют повторные тесты для подтверждения повышения качества продукции.

Это исследование не только подтвердило, что дешевые корма могут быть высокого качества, но и показало, что дорогие марки не всегда оправдывают свою стоимость. Потребителям стоит внимательно изучать состав корма и следить за обновлениями от производителей, чтобы гарантировать своим питомцам безопасное и полноценное питание.

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