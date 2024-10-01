«Вы поедете даже, если мест не будет»: РЖД ошарашило россиян новыми правилами и «Листом ожидания»

В 2024 году Российские железные дороги (РЖД) представили новый сервис — «Лист ожидания», который призван облегчить процесс покупки билетов для путешественников.

Этот онлайн-сервис позволяет пассажирам высказать интерес к билетам на заполненные поезда дальнего следования и получить возможность приобрести их в случае освобождения мест, как сообщает progorod59.

Как функционирует «Лист ожидания»?

Суть сервиса заключается в возможности подачи заявки на билеты даже в тех случаях, когда все места в поезде уже распроданы. Система автоматически следит за освобождением мест, например, при возврате билетов другими пассажирами или добавлении новых вагонов.

Преимущества данной услуги

Сервис «Лист ожидания» значительно упрощает подбор и покупку билетов, особенно в периоды повышенного спроса. Пассажиры могут подать заявку на любые категории вагонов, и при появлении свободных мест, система автоматически резервирует их. Уведомление об этом поступит пассажиру, который затем сможет оплатить билет в течение двух часов.

Особенности и ограничения сервиса

Важно отметить, что «Лист ожидания» доступен только через интернет и активируется лишь после полной распродажи всех мест на выбранном рейсе. Кроме того, этот сервис не работает для поездов, курсирующих в Калининградскую область и обратно.

Статистика

С момента запуска данного сервиса было оформлено свыше 160 000 билетов, что подтверждает его огромную востребованность среди путешественников. Генеральный директор Российских железных дорог Олег Белозёров подчеркнул, что эта услуга значительно оптимизировала процесс планирования поездок, особенно в условиях пикового спроса.

Таким образом, «Лист ожидания» от РЖД представляет собой серьезное улучшение в системе продажи билетов, делая ее более удобной и доступной. Это новшество позволяет пассажирам заранее забронировать билеты на самых востребованных рейсах, что значительно снижает риск оказаться без места в последнюю минуту.