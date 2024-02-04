Новости России
· Алина Алмакаева

Вводится тотальный запрет: всем у кого есть дача и огород стоит приготовиться

Вводится тотальный запрет: всем у кого есть дача и огород стоит приготовиться

Про Города

Подписаться в Telegram

Обладатели дач и загородных домов, наступило время ознакомиться с новыми правилами, вступающими в силу на территории России с 2024 года, связанными с временем, которое вы можете проводить на своих участках.

Новые предписания четко устанавливают определенные даты – с 1 апреля по 1 октября, в которые допускается нахождение на вашем собственном участке. Кроме того, будут более ясно определены понятия "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом". Если ваш дом оснащен всеми необходимыми коммуникациями и обеспечен удобствами, то вы можете проживать в нем весь год.

Однако загородные дома требуют особого подхода. Обычно в зимний период, когда в них никто не проживает, все системы отключаются. Поэтому проживание в загородных домах в течение года ограничено, и требовать подключения коммуникаций зимой не разрешается. В то же время, посещение загородных домов вне установленного периода по-прежнему возможно, но полноценно их использовать будет невозможно.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани скончалась медсестра отделения реанимации РКБ

Новости Татарстана

день назад

Через месяц скопившийся снег может растаять и затопить Казань

уничтожение плесени как называется услуга

Новости Татарстана

день назад

Восстановленная старая казанская «тушка» совершила первый коммерческий рейс

Интересное в Казани

3 дня назад

Хватит ограничиваться обычными валентинками: казанцы нашли способ поразить свою вторую половинку

протезирование ногтей на руках в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

10 часов назад

Жители сел под Казанью не могут уехать в город

Новости Татарстана

день назад

Сотрудники прокуратуры помогли сироте получить квартиру в Казани

Новости Татарстана

день назад

Минниханов дал поручение обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах

Новости Татарстана

день назад

Владимира Путина ждут на «Играх будущего» в Казани
Лонгриды
5 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

6 часов назад

В РТ ожидается метель

Новости Татарстана

9 часов назад

Жителям РТ рассказали мерах профилактики пневмонии

Новости Татарстана

10 часов назад

ЦСКА в домашнем матче проиграл казанскому УНИКСу

Новости Татарстана

10 часов назад

Семья из Татарстана рассказала о соцподдержке
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
11 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане выросли показатели ремонта автомобилей

Новости Татарстана

10 часов назад

Жители сел под Казанью не могут уехать в город

Новости Татарстана

10 часов назад

Бастрыкин снова поручил возбудить уголовное дело по строительству хостела в Челнах
Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники