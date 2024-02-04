Вводится тотальный запрет: всем у кого есть дача и огород стоит приготовиться

Обладатели дач и загородных домов, наступило время ознакомиться с новыми правилами, вступающими в силу на территории России с 2024 года, связанными с временем, которое вы можете проводить на своих участках.

Новые предписания четко устанавливают определенные даты – с 1 апреля по 1 октября, в которые допускается нахождение на вашем собственном участке. Кроме того, будут более ясно определены понятия "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом". Если ваш дом оснащен всеми необходимыми коммуникациями и обеспечен удобствами, то вы можете проживать в нем весь год.

Однако загородные дома требуют особого подхода. Обычно в зимний период, когда в них никто не проживает, все системы отключаются. Поэтому проживание в загородных домах в течение года ограничено, и требовать подключения коммуникаций зимой не разрешается. В то же время, посещение загородных домов вне установленного периода по-прежнему возможно, но полноценно их использовать будет невозможно.