Вводится еще один запрет для дачников: в 2024 году за это оштрафуют и заберут весь урожай

Владельцы дачных участков и огородов готовятся к новому ограничению в предстоящем сезоне.

После созревания первого урожая, им предстоит соблюдать новое правило, нарушение которого повлечет за собой значительные штрафы. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

С изменениями в правилах столкнутся владельцы загородных участков уже в ближайшее время. С 23 марта, начиная с предстоящих выходных, начнется неофициальный дачный сезон, так как весна уже наступила в большинстве регионов. Дачники начнут посещать свои участки, готовя их к весенним работам.

Хотя сбор урожая еще далеко, собственникам придется соблюдать новые ограничения. В летний период планируется усиление контроля со стороны надзорных органов, которые будут внимательно следить за соблюдением правил уличной торговли вблизи дорог и в населенных пунктах.

Лишний урожай садово-огородных участков смогут продавать только определенными способами. Продажу излишков можно организовать через друзей или родственников, а также размещать информацию о продаже в социальных сетях. Это относится не только к свежим овощам, фруктам и зелени, но и к домашним консервированным продуктам.

Одновременно продажа продукции на улицах, при дорогах или на тротуарах будет строго запрещена. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы, а продукция будет изъята на месте. В то же время, дачники имеют право законно продавать свои продукты на специализированных городских ярмарках, где им предоставляются специальные площадки для продажи. Однако важно помнить, что продукция должна быть выращена на участке площадью не более 50 соток.