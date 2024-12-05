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Втулки от туалетной бумаги всегда берегу как зеницу ока: вот так их применяю — крайне полезная вещь для решения многих проблем

Обычно втулки от туалетной бумаги отправляются ...

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Обычно втулки от туалетной бумаги отправляются в мусорное ведро, но стоит ли так поступать? Оказывается, этот, на первый взгляд, бесполезный предмет может стать вашим незаменимым помощником в быту.

Мы собрали лучшие идеи, как превратить картонные втулки в полезный инструмент, который поможет решить множество проблем.

1. Органайзер для кабелей

Втулки идеально подходят для того, чтобы навести порядок среди многочисленных зарядок, проводов и наушников. Просто скрутите провод, проденьте его внутрь втулки, и он больше не будет путаться. Для удобства можете подписать каждую втулку, указав, какому устройству принадлежит кабель.

2. Подставка для ручек и карандашей

Если у вас на рабочем столе царит хаос, втулки могут стать стильным органайзером. Склейте несколько втулок вместе, оберните их красивой бумагой или покрасьте, и у вас получится удобная подставка для канцелярии.

3. Подпорка для растений

Втулки могут быть отличной временной подпоркой для молодых растений. Разрежьте втулку вдоль, наденьте её на стебель и слегка углубите в землю. Такой метод защитит растение от ветра и обеспечит устойчивость.

4. Упаковка для мелких предметов

Втулки идеально подходят для хранения мелочей, например, пуговиц, бисера или кнопок. Просто заверните мелкие предметы во втулку, оберните её плёнкой или бумагой, и они больше не будут теряться.

5. Рукоделие и детское творчество

Втулки могут стать материалом для создания игрушек, поделок или декора. Сделайте из них мини-коробочки, забавных персонажей или даже рождественские украшения. Это особенно актуально для тех, кто занимается рукоделием или хочет провести время с детьми за творческими занятиями.

6. Сеялка для рассады

Любите садоводство? Втулки можно использовать как биоразлагаемые горшочки для рассады. Наполните их землёй, посадите семена, а когда растение подрастёт, пересадите его в грунт вместе с втулкой. Она разложится в земле, не навредив растениям.

7. Защита для обёрточной бумаги

Втулки помогут сохранить рулоны обёрточной бумаги в порядке. Просто разрежьте втулку вдоль и наденьте её на рулон. Бумага больше не будет разворачиваться и портиться.

8. Организация белья

Втулки могут стать отличным решением для хранения носков или платков. Поместите каждую пару в отдельную втулку, и в вашем шкафу сразу станет гораздо аккуратнее.

Почему не стоит выбрасывать втулки?

Эти простые и экологичные идеи помогут вам не только решить бытовые проблемы, но и сэкономить на покупке дополнительных аксессуаров. Используя втулки от туалетной бумаги, вы не только находите оригинальные способы организации пространства, но и вносите вклад в заботу об экологии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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