Втулки от туалетной бумаги оставляю и берегу как зеницу ока: вот как их применяю — очень полезная вещь для решения многих проблем

Скромная втулка от туалетной бумаги, которую большинство выбрасывает, может оказаться удивительно полезной в хозяйстве.

Если научиться правильно её применять, можно решить множество мелких, но досадных бытовых проблем, сэкономив время и деньги. Расскажем о простых и гениальных способах использования этих картонных трубочек, которые давно стали незаменимыми помощниками у опытных хозяек.

1. Органайзер для проводов

Запутанные провода — проблема, знакомая каждому, особенно если их приходится хранить в ящиках или коробках. Втулка от туалетной бумаги поможет быстро навести порядок.

Как использовать: обмотайте каждый провод, скрутите его кольцом и вставьте в втулку. Так провода не будут путаться, а нужный шнур можно найти сразу.

Совет: чтобы провода не терялись, можно подписать втулки маркером — так вы точно не запутаетесь в том, какой кабель для чего нужен.

2. Органайзер для белья и носков

Втулки можно использовать для хранения носков и нижнего белья, особенно если пространство в шкафу ограничено.

Как использовать: разместите втулки вертикально в ящике, каждую пару носков или белья сверните и положите внутрь.

Преимущество: втулки помогут удобно хранить мелкие вещи, не теряя порядок и экономя место.

3. Защита растений и рассады

Опытные садоводы знают, что картонные втулки можно применять для защиты нежных ростков в саду, а также для высадки рассады.

Как использовать: разрежьте втулку вдоль и установите вокруг ростка. Это создаст барьер для насекомых и защитит стебель от ветра.

Совет: втулка будет постепенно разлагаться и превратится в удобрение для растений, не требуя утилизации.

4. Легкий старт для костра

Втулки отлично подходят для создания компактных и экологичных разжигателей для костра, что пригодится на пикнике или при растопке печи в доме.

Как использовать: набейте втулку газетой или опилками, немного смочите маслом и подожгите. Втулка будет медленно гореть, разжигая костёр.

Преимущество: такой разжигатель безопасен и эффективен, поскольку картон горит дольше, чем обычная бумага.

5. Упаковка для мелких вещей

Если вы любите рукоделье или коллекционируете мелкие предметы, втулки от туалетной бумаги помогут разложить их по категориям. Подходит для хранения пуговиц, бусин, резинок, скрепок и других мелочей.

Как использовать: насыпьте нужные предметы в втулку и скрепите края степлером или заклейте скотчем.

Совет: можно создать декоративную коробочку, обернув втулку яркой бумагой и обозначив её назначение.

6. Защита от моли и насекомых

Нежелательные насекомые, особенно моль, могут испортить одежду и ткани, если хранить их без защиты. Секрет в том, что картон впитывает запахи, поэтому его можно использовать для отпугивания вредителей.

Как использовать: капните на втулку несколько капель эфирного масла лаванды, кедра или эвкалипта и положите её в шкаф с одеждой. Запах отпугнёт моль и придаст вещам свежий аромат.

Преимущество: натуральное и безопасное средство против насекомых, к тому же это поможет сэкономить на дорогих ароматизаторах для белья.

7. Кормушка для птиц

Из втулок можно легко сделать кормушку для птиц, которая украсит сад и привлечёт пернатых гостей.

Как использовать: обмажьте втулку арахисовым маслом или мёдом, обваляйте в семенах и наденьте на ветку.

Преимущество: такая кормушка экологична и быстро разлагается, а птицы будут благодарны за угощение в холодное время года.

8. Помощь в ремонте: удобный держатель для мелких деталей

Втулка пригодится и в гараже. Она подходит для хранения гвоздей, шурупов и других мелких деталей, которые легко теряются.

Как использовать: складывайте гвозди или шурупы в разные втулки и подпишите их, чтобы было удобнее искать нужные.

Преимущество: втулки можно легко сложить в ящик с инструментами, а мелкие детали всегда будут на своём месте.

Обычные втулки от туалетной бумаги могут стать полезным инструментом для поддержания порядка в доме и решения множества задач. Вместо того чтобы выбрасывать их, попробуйте эти идеи — многие из них помогут сделать ваш дом более организованным и удобным. Экономичность, функциональность и простота этих лайфхаков уже оценили многие хозяйки, а теперь их можете попробовать и вы.

