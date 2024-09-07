Втулки от туалетной бумаги не выбрасываю: вот как их применяю — крайне полезная вещь для решения многих проблем
otvet.mail.ru
Втулки от туалетной бумаги обычно считаются отходами и отправляются в мусор, но на самом деле они могут стать крайне полезными в хозяйстве. Эти картонные штуки — пример того, как обыденные предметы могут найти новую жизнь в самых неожиданных ролях.
Вот несколько идей, как их можно использовать для решения различных бытовых задач.
Организация пространства
- Хранение кабелей и проводов
Втулки от туалетной бумаги идеально подходят для организации мелких кабелей и зарядных устройств. Складывая их в отдельные втулки, вы избежите спутывания и сохраните порядок в ящиках и на рабочем столе.
- Упорядочивание столовых приборов
Складывайте вилки, ложки и ножи в отдельные втулки, чтобы упорядочить содержимое кухонных ящиков. Это также поможет предотвратить царапины и другие повреждения.
Садоводство
- Стартовые горшочки для рассады
Втулки — отличные биоразлагаемые контейнеры для выращивания рассады. Наполните их землей, посейте семена и полейте. Когда придет время, можно пересадить растения вместе с втулкой прямо в грунт.
- Защита от вредителей
Оберните втулку вокруг стебля молодого растения, чтобы защитить его от насекомых и слизней.
Творчество и декор
- Материал для поделок
Для детей втулки от туалетной бумаги могут стать основой для множества творческих проектов — от биноклей до замков и фигурок разных животных.
- Изготовление праздничных украшений
Втулки можно превратить в декор для праздников, например, в новогодние венки или гирлянды, окрашивая их и добавляя блестки или бумагу.
Практическое использование
- Защита острых предметов
Храните острые предметы, такие как ножницы или стамески, в втулках, чтобы предотвратить случайные порезы.
- Дозатор для пакетиков
Используйте втулку как дозатор для мусорных пакетов или пакетов для заморозки. Это удобный способ хранения и легкого доступа к пакетам.
- Упаковка подарков
Маленькие подарки, такие как украшения или аксессуары, можно упаковать в втулки, обернув их красивой бумагой или тканью для оригинального вида.
Использование втулок от туалетной бумаги не только помогает решить множество бытовых задач, но и способствует снижению отходов. Это простой и доступный способ сделать вашу жизнь удобнее, сохраняя при этом окружающую среду.
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