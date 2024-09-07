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Втулки от туалетной бумаги не выбрасываю: вот как их применяю — крайне полезная вещь для решения многих проблем

Втулки от туалетной бумаги обычно считаются отх...

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Втулки от туалетной бумаги обычно считаются отходами и отправляются в мусор, но на самом деле они могут стать крайне полезными в хозяйстве. Эти картонные штуки — пример того, как обыденные предметы могут найти новую жизнь в самых неожиданных ролях.

Вот несколько идей, как их можно использовать для решения различных бытовых задач.

Организация пространства

  • Хранение кабелей и проводов

Втулки от туалетной бумаги идеально подходят для организации мелких кабелей и зарядных устройств. Складывая их в отдельные втулки, вы избежите спутывания и сохраните порядок в ящиках и на рабочем столе.

  • Упорядочивание столовых приборов

Складывайте вилки, ложки и ножи в отдельные втулки, чтобы упорядочить содержимое кухонных ящиков. Это также поможет предотвратить царапины и другие повреждения.

Садоводство

  • Стартовые горшочки для рассады

Втулки — отличные биоразлагаемые контейнеры для выращивания рассады. Наполните их землей, посейте семена и полейте. Когда придет время, можно пересадить растения вместе с втулкой прямо в грунт.

  • Защита от вредителей

Оберните втулку вокруг стебля молодого растения, чтобы защитить его от насекомых и слизней.

Творчество и декор

  • Материал для поделок

Для детей втулки от туалетной бумаги могут стать основой для множества творческих проектов — от биноклей до замков и фигурок разных животных.

  • Изготовление праздничных украшений

Втулки можно превратить в декор для праздников, например, в новогодние венки или гирлянды, окрашивая их и добавляя блестки или бумагу.

Практическое использование

  • Защита острых предметов

Храните острые предметы, такие как ножницы или стамески, в втулках, чтобы предотвратить случайные порезы.

  • Дозатор для пакетиков

Используйте втулку как дозатор для мусорных пакетов или пакетов для заморозки. Это удобный способ хранения и легкого доступа к пакетам.

  • Упаковка подарков

Маленькие подарки, такие как украшения или аксессуары, можно упаковать в втулки, обернув их красивой бумагой или тканью для оригинального вида.

Использование втулок от туалетной бумаги не только помогает решить множество бытовых задач, но и способствует снижению отходов. Это простой и доступный способ сделать вашу жизнь удобнее, сохраняя при этом окружающую среду.

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