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Втулки от туалетной бумаги берегу как зеницу ока: вот как их применяю — крайне полезная вещь для решения многих проблем

Заготовки на зиму и различные хитрости в быту м...

dzen.ru

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Заготовки на зиму и различные хитрости в быту могут значительно облегчить домашние дела. Один из необычных, но крайне полезных материалов в каждом доме — это втулки от туалетной бумаги.

Эти простые картонные цилиндры могут стать вашими лучшими помощниками в решении множества повседневных задач. Давайте рассмотрим пять оригинальных идеи, как можно использовать эти втулки, превратив их из обыденного предмета в ценный ресурс

1. Организация проводов и шнуров

Прощайте, беспорядок с кабелями! Втулки от туалетной бумаги прекрасно подходят для хранения и организации различных проводов и зарядных устройств. Просто сверните кабель, поместите его в втулку, и можно забыть о спутанных проводах. Это особенно удобно для хранения в ящике или на полке.

2. Хранение пластиковых пакетов

Сберечь пластиковые пакеты аккуратно и компактно поможет обычная втулка от туалетной бумаги. Скрутите пакеты в трубочку и просуньте их в втулку. Такой способ не только сохранит место, но и позволит легко достать пакеты по одному, когда они вам понадобятся.

3. Поддержка роста рассады

Для любителей садоводства втулки от туалетной бумаги могут стать биоразлагаемыми контейнерами для выращивания рассады. Наполните их землей, посейте семена и поставьте в лоток или на подоконник. Когда придет время, вы можете высадить рассаду прямо в втулке — картон быстро разложится в почве.

4. Упаковка для мелких предметов

Мелкие предметы легко теряются или становятся причиной беспорядка. Используйте втулки как мини-контейнеры для хранения всего: от булавок и кнопок до скрепок и бусин. Это поможет вам организовать рабочее пространство и сделать его более функциональным.

5. Организатор для документов

Создайте простой и эффективный организатор для писем, квитанций и других документов, склеив втулки вместе и закрепив их на доске или в шкафу. Это удобное решение поможет держать ваши важные бумаги в порядке и всегда под рукой.

Втулки от туалетной бумаги — это пример того, как простые вещи могут найти вторую жизнь и быть использованы с пользой. Применяя эти простые советы, вы не только улучшите организацию своего дома, но и внесете свой вклад в устойчивое потребление, минимизируя отходы. Попробуйте эти идеи, и вы увидите, как обыденный предмет превратится в нечто по-настоящему полезное!

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