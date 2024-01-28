Вторичный рынок жилья может остановиться: эксперты дали неутешительный прогноз по поводу продаж жилья в России
pravda.ru
Девелопер Владимир Щёкин предсказывает возможные радикальные последствия резкого повышения ключевой ставки Центробанком РФ для рынка жилой недвижимости. По его мнению, продажа жилья на вторичном рынке может быть приостановлена из-за этого. Это связано с тем, что ипотечное кредитование подобных объектов станет недоступным для большинства потенциальных покупателей. Если же сравнивать, то процентные ставки по оформлению ипотеки на вторичное жилье будут колебаться от 15% до 20% годовых. Таким образом, для большинства россиян огромные доплаты станут финансово непосильной задачей.
Специалист Щёкин считает, что обмен с доплатой может заменить покупку жилья на вторичном рынке. При таком способе сделки владельцы старых квартир могут обменивать их с добавлением небольшой суммы денег. Таким образом, им удастся оформить кредит только на разницу в стоимости между старым объектом и новым.