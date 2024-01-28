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Вторичный рынок жилья может остановиться: эксперты дали неутешительный прогноз по поводу продаж жилья в России

Вторичный рынок жилья может остановиться: эксперты дали неутешительный прогноз по поводу продаж жилья в России

pravda.ru

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Девелопер Владимир Щёкин предсказывает возможные радикальные последствия резкого повышения ключевой ставки Центробанком РФ для рынка жилой недвижимости. По его мнению, продажа жилья на вторичном рынке может быть приостановлена из-за этого. Это связано с тем, что ипотечное кредитование подобных объектов станет недоступным для большинства потенциальных покупателей. Если же сравнивать, то процентные ставки по оформлению ипотеки на вторичное жилье будут колебаться от 15% до 20% годовых. Таким образом, для большинства россиян огромные доплаты станут финансово непосильной задачей.


Специалист Щёкин считает, что обмен с доплатой может заменить покупку жилья на вторичном рынке. При таком способе сделки владельцы старых квартир могут обменивать их с добавлением небольшой суммы денег. Таким образом, им удастся оформить кредит только на разницу в стоимости между старым объектом и новым.

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