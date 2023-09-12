Вторая волна мобилизации — власти подготовились: началась особая часть СВО
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Словесные рассуждения о возможной отправке в зону СВО мигрантов из числа получивших гражданство РФ, переходят из разряда демагогии в практическое применение, пишет "Царьград".
Отмечается, что к такому вероятному исходу власти подготовились заблаговременно: летом ГД приняла поправки, которые не дадут покинуть страну после получения повестки.
А те, кто все-таки улизнет, лишатся гражданства и вернуться не смогут, и данная перспектива мало кого прельщает.
Фундамент для мобилизации вчерашних мигрантов фактически создан. Да, сами мигранты не в восторге от перспективы служить в российской армии, но деваться им некуда - гражданство дает не только право на садики и пособия, на легальную работу, на пенсии и прочие прелести жизни, но и обязанности. Одна из них - служить в армии.
"Они становятся гражданами РФ, а гражданин РФ по нашей Конституции должен защищать интересы страны. Почему он должен становиться на воинский учёт? Потому что право быть гражданином РФ влечёт за собой долг защищать её", - заявил Виктор Литовкин, военный эксперт.