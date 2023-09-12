Вторая волна мобилизации — власти подготовились: началась особая часть СВО

Словесные рассуждения о возможной отправке в зону СВО мигрантов из числа получивших гражданство РФ, переходят из разряда демагогии в практическое применение, пишет "Царьград".

Отмечается, что к такому вероятному исходу власти подготовились заблаговременно: летом ГД приняла поправки, которые не дадут покинуть страну после получения повестки.

А те, кто все-таки улизнет, лишатся гражданства и вернуться не смогут, и данная перспектива мало кого прельщает.

Фундамент для мобилизации вчерашних мигрантов фактически создан. Да, сами мигранты не в восторге от перспективы служить в российской армии, но деваться им некуда - гражданство дает не только право на садики и пособия, на легальную работу, на пенсии и прочие прелести жизни, но и обязанности. Одна из них - служить в армии.