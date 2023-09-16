Вторая волна мобилизации: в регионах рекрутируют специалистов для вызова граждан в военкомат

Любопытные вакансии появились в регионах России на фоне заверений властей в том, что мобилизации больше проводить не потребуется.

Казалось бы, чего проще: нет мобилизации, нет проблем. Но регионы начали резко искать специалистов по мобилизационной работе.

В Улан-Удэ местная администрация ищет такого спеца на оклад до 42 тысяч рублей, в его обязанности будут входить контроль воинского учета, число бронированных, предложения по оптимизации мобилизационных действий и процессов.

Такое же предложение заметили в Москве, правда, там зарплату не указали, но отметили, что в обязанности будет еще входить оповещение тех, кому надо прибыть в военкомат, и выполнение мобилизационного задания.

Ищут такого же специалиста и ХМАО, предлагая до 75 тысяч в месяц.

