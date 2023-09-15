Вторая волна мобилизации: в регионах ищут специалистов для вызова граждан в военкомат

В российских регионах начали искать интересных специалистов: на работу требуются главные специалисты по мобилизационной работе.

Такое предложение есть в Улан-Удэ, там специалисту обещают до 42 тысяч рублей. Появились такие же вакансии с разным уровнем заработных плат и в других городах страны.

Требования таковы: человек с высшим образованием должен контролировать воинский учет и тех, у кого бронь, а еще должен креативить в меру - предлагать меры по улучшению мобподготовки.

В Москве такое объявление вывесили еще в начале сентября, но пока никто на работу, видимо, не устроился. Уровень зарплаты не указали, в качестве обязанностей обрисовали перспективу выполнять мобзадание и оповещать кого надо о вызове в военкомат.

В Ханты-Мансийске также ищут нового ценного специалиста, обещая до 75 тысяч в месяц.

Тем не менее, власти на самом высоком уровне подтвердили - мобилизации не будет. На ВЭФ об этом сказал Владимир Путин, отметив, что стране достаточно контрактников.

