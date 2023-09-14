Власти в России нацелились на мигрантов, получивших российское гражданство, считают некоторые военные эксперты и политологи. По данным "Царьграда", таковые личности пользуются социальными преимуществами, даваемыми вместе с паспортом РФ, но не выполняют положенным гражданам страны обязанностей. В частности, не спешат встать на воинский учет и отдать долг Родине честным служением в армии.

Вот почему правоохранители пошли в рейды по рынкам и базам, стройкам и мастерским, чтобы найти таких личностей, вручить повестки или сразу под руки доставить в военкомат.

"Они становятся гражданами РФ, а гражданин РФ по нашей Конституции должен защищать интересы страны. Почему он должен становиться на воинский учёт? Потому что право быть гражданином РФ влечёт за собой долг защищать её", - завил полковник в отставке и военэксперт Виктор Литовкин.

Математика тут простая. Только за 12 месяцев года минувшего россиянами стали 691 тысяча теперь уже бывших мигрантов. Если представить чисто гипотетически, что только треть - граждане в призывном возрасте, то это уже 230 тысяч новобранцев. Из такого числа формируются 23 новых дивизии. Чем не поддержка для СВО!