Вторая волна мобилизации стартует: на фронт отправят 23 дивизии граждан

У властей в РФ большие и далекоидущие планы на мигрантов, которые ранее получили гражданство нашей страны, пишет "ЦГ". Не просто так в регионах прочесывают рынки и базы, вычисляя мигрантов, которые по сути своей уже российские граждане.

Все дело в том, что они получили наши паспорта и пользуются социальными привилегиями, пособиями, помощью, но не вспоминают об обязанности гражданина России защищать родину. Таких отправляют в военкоматы, вручают повестки на улице. Приглашают (весьма настойчиво) встать на воинский учет.

"Они становятся гражданами РФ, а гражданин РФ по нашей Конституции должен защищать интересы страны. Почему он должен становиться на воинский учёт? Потому что право быть гражданином РФ влечёт за собой долг защищать её", - завил полковник в отставке и военэксперт Виктор Литовкин.

И действительно: если взять данные только за минувший год, то станет понятно - бывшие киргизы, узбеки, молдаване, таджики и другие стали россиянами и получили 691 тысячу паспортов. Даже если только треть - мужчины призывного возраста, то это уже 23 дивизии бойцов - 230 тысяч человек.