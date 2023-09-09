Вторая волна мобилизации стартовала: на фронт отправят 23 дивизии граждан

Российские власти нацелились на мигрантов, получивших в нашей стране паспорт и гражданство. По регионам прокатились рейды силовиков. На рынках, в торговых точках, базах и даже стройках проверили мигрантов. Нелегалов выдворили из России, граждан РФ отправили в военкоматы.



Дело в том, напомнили им, что гражданин России - это не только тот, кто пользуется всеми благами и социальными возможностями, взамен надо отдавать долг государству, хотя бы в армии служить.

Мигранты же часто получают гражданство, но не идут вставать на учет в военкомат.

По данным "Царьграда", именно на эту категорию россиян не просто так обратили пристальное внимание. Почему бы не пополнить ряды ВС РФ большой армией вчерашних граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других стран, которые стали полноценными россиянами?

"Они становятся гражданами РФ, а гражданин РФ по нашей Конституции должен защищать интересы страны. Почему он должен становиться на воинский учёт? Потому что право быть гражданином РФ влечёт за собой долг защищать её", - завил полковник в отставке и военэксперт Виктор Литовкин.

Издание приводит статистику, которая впечатляет: в прошлом году российское гражданство дали 691 тыс. человек, и если только 30% из них в призывном возрасте, то это уже 23 дивизии новобранцев - 230 тысяч человек.

Идея не всеми одобрена и поддержана. Александр Ходаковский, например, считает, что от мигрантов на передовой толку не будет.