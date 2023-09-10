Россия имеет планы на мигрантов, которые недавно получили гражданство. Им было деликатно напомнили о том, что теперь, будучи гражданами страны, они обязаны служить в армии.



Правоохранительные органы по всей стране проводят миграционные рейды и отправляют всех новоиспеченных россиян в военкоматы. Однако призыв на военную службу не особо волнует недавних обладателей гражданства.



По сообщению издания "Царьград", Государственная дума подготовила отправку новых граждан в зоны боевых действий. Был введен запрет на выезд за границу с момента получения повестки. А новые граждане и вовсе могут потерять свое гражданство в случае нарушения законодательства.



"Когда они становятся гражданами РФ, они обязаны защищать интересы страны в соответствии с нашей Конституцией. Почему же они не хотят быть на воинском учете? Правильно, потому что гражданство РФ несет с собой обязанность защищать ее," - заявил полковник в отставке и военный эксперт Виктор Литовкин.











"У нас и так достаточно вооруженных преступников, и теперь мы ещё собираемся добавить к ним мигрантов. Представьте, на что это может выйти в итоге," - написал Ходаковский.

Отправка на фронт мигрантов, которые стали российскими гражданами, - это способ не только победить в конфликте, но и сохранить экономику.За прошлый год было выдано 691 000 российских паспорта, и если даже только треть из них находится в призывном возрасте, то уже получается 230 000 бойцов или 23 полноценные дивизии.Однако у этой инициативы есть и свои противники. Легендарный комбат "Востока" Ходаковский считает, что эти люди не нужны в армии.