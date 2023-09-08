Вторая волна мобилизации началась: на фронт отправят 23 дивизии граждан

У России, как выяснилось, большие планы на вчерашних мигрантов, которые получили гражданство. Им аккуратно напомнили, что теперь, как граждане страны они обязаны служить в армии.

Правоохранители по всем регионам страны проводят миграционные рейды и отправляют в военкоматы всех новоиспеченных россиян, которые почему-то на воинский учет становиться по доброй воле не торопятся.

Как пишет "Царьград", в ГД подготовились к отправке на фронт новых граждан. Запретили выезд за границу со дня вручения повестки, и бывшие мигранты могут лишиться гражданства в случае нарушений законодательства.

"Они становятся гражданами РФ, а гражданин РФ по нашей Конституции должен защищать интересы страны. Почему он должен становиться на воинский учёт? Потому что право быть гражданином РФ влечёт за собой долг защищать её", - завил полковник в отставке и военный эксперт Виктор Литовкин.

Отправка на фронт мигрантов, ставших россинами - способ не только победить в конфликте, но и сохранить при этом экономику.

Российские паспорта за минувший год выдали 691 000 человек, и если даже только треть из них в призывном возрасте, то получается уже 230 000 бойцов или 23 полноценных дивизии.

Однако у инициативы есть и противники. Легендарный комбат "Востока" Ходаковский считает, что они не нужны в армии.

"Мало нам вооружённых зеков, давайте добавим к ним ещё и мигрантов, и картина будет маслом. Через время мы увидим такое, что мало не покажется", - написал Ходаковский.

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