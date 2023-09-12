Вторая волна мобилизации: на фронт отправят 23 дивизии граждан

В России придумали способ пополнить ряды на передовой в зоне СВО. Предполагается, что сделать это можно за счет мигрантов, ранее получивших в нашей стране гражданство.

С приобретением гражданства новоиспеченный гражданин получает как права, так и обязанности, в частности, обязанность защищать Родину. Но многие мигранты после получения паспорта РФ не идут в военкоматы, чтобы встать на воинский учет, хотя обязаны сделать это.

Вот почему в российских регионах в массовом порядке были проведены рейды силовиков по мигрантам. Среди них выявляли новоиспеченных граждан России, а также нарушителей. Нарушителей депортируют, граждан отправляют в военные комиссариаты - вставать на учет.

Издание "ЦГ" приводит мнение военного эксперта Виктора Литовкина.

"Они становятся гражданами РФ, а гражданин РФ по нашей Конституции должен защищать интересы страны. Почему он должен становиться на воинский учёт? Потому что право быть гражданином РФ влечёт за собой долг защищать её".

За один только 2022 год россиянами стали 691 тысяча мигрантов. Эксперты издания предположили, что даже если треть - мужчины призывного возраста, получается 230 тысяч потенциальных бойцов, а это ни много ни мало 23 полноценных дивизии.

