Депутат ГД рассказал, когда начнется вторая волна мобилизации

Российский парламентарий Александр Бородай уверен, что вторая волна мобилизации в РФ - залог эффективной победы в СВО. Как пишет "Украина.ру", депутат ГД заявил, что сейчас вторая волна была бы очень правильной мерой.

"Я не исключаю еще одной волны мобилизации. Более того, считаю, что это правильно. Сейчас, конечно, та мобилизация, которая уже прошла, она действительно линию боевого соприкосновения резко с нашей стороны усилила. Появилось много народа, но этого может оказаться недостаточным для одержания максимально быстрой победы, в сжатые относительно сроки. Я считаю, я надеюсь, что перелом в режиме боевых действий должен быть достигнут за ближайшие пять-шесть месяцев. Для этого можно потребоваться мобилизация? Да, может потребоваться дополнительная мобилизация", - отметил Бородай.

Нужно отметить, что на заявление Бородая уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власть в РФ не обсуждает вероятности второй волны мобилизации и опроверг слова депутата.

