Вторая волна мобилизации: что так взбудоражило жителей России?

Россиян заметно напрягают плодящиеся в информационном пространстве сообщения про мобилизацию. А в соцсетях рады стараться - рассказывают истории одна страшнее другой из разряда "прямо сейчас" и "один знакомый".

В Красноярском крае появились сообщения, что якобы "прямо сейчас" раздают повестки о мобилизации посреди бела дня и прямо на улице.

"Это уже вторая волна мобилизации началась", - отметили красноярцы, не забыв вспомнить, как "прямо вчера" мужа подруги забрали прямо с завода.

Однако никто из крикунов не может предоставить никаких доказательств своих слов.

К истории о Красноярске остается добавить: там действительно видели силовиков, которые тащили мужчину. Это был рейд по мигрантам. Проверили тех, кто гражданство РФ получил, а на воинский учет встать "забыл".

Слухи ползут еще и потому, что власти явно подготовились к чему-то: ужесточили наказание за неявку в военкомат, сделали новые специальные повестки, придумали электронный реестр и такие же оповещения.

В Минобороны, Госдуме и Кремле отрицают вторую мобилизацию, отметив, что для задач и ротации мобилизованных ранее вполне хватает объемов призываемых контратников.