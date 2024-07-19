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ВТБ финансирует строительство каждого второго многоквартирного дома Чувашии

Доля участия ВТБ в проектах жилищного строительства Чувашии превысила 50%, по данным на 1 июля*. Сегодня в республике возводится 113 жилых домов, 58 из них финансирует ВТБ.

Фото: пресс-служба ВТБ

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Доля участия ВТБ в проектах жилищного строительства Чувашии превысила 50%, по данным на 1 июля*. Сегодня в республике возводится 113 жилых домов, 58 из них финансирует ВТБ. Объем сделок банка в рамках проектного финансирования достиг 22 млрд рублей.

Всего с момента принятия поправок в ФЗ-214 о переходе от долевого строительства к проектному финансированию в 2019 году ВТБ заключил в регионе свыше 100 сделок с застройщиками на 36 млрд рублей. За это время розничные клиенты открыли в банке 11,5 тыс. эскроу-счетов, разместив на них 43 млрд рублей.

«ВТБ является ключевым кредитором застройщиков в Чувашии, поддерживая бизнес своих клиентов на всех этапах реализации проектов. Мы кредитуем строительные проекты с 2019 года и сейчас являемся одними из лидеров рынка. Благодаря нашему финансированию в республике было построено почти 800 тысяч квадратных метров нового жилья. Сегодня проектное финансирование составляет треть нашего корпоративного кредитного портфеля», – рассказал управляющий ВТБ в республике Чувашия Константин Киргизов.

Управляющий отметил, что при участии ВТБ в Чувашии возводятся многоквартирные дома высокого качества, что укрепляет позицию республики в российском рейтинге комфортности строящегося жилья. Так, крупнейший партнёр банка АО «СЗ «ИСКО-Ч», который строит жилой комплекс «Ялав», победил в двух номинациях российской премии Real Estate Property Awards: «Архитектура жилых комплексов: комфорт-класс» и «Детский сад. Школа».

*По данным портала наш.дом.рф

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