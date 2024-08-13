«ВСУ захвачено 28 населенных пунктов»: Путин нашел ещё один способ стабилизировать ситуацию в Курской области

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Президент России Владимир Путин провел оператив...

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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание, посвященное ситуации в приграничных регионах, где был введен режим КТО. Главной целью Киева, по словам президента, является дестабилизация обстановки внутри России, посев паники среди населения и подрыв единства общества.

Однако, как подчеркнул Путин, ответная реакция россиян свидетельствует о провале этих планов. Наблюдается всплеск патриотизма и растет число желающих вступить в ряды Вооруженных Сил.

Президент обозначил ключевые задачи, стоящие перед силовыми ведомствами и региональными властями:

Полное выдавливание противника с территории России.

Обеспечение надежной защиты государственной границы.

Реализация режима КТО и борьба с ДРГ силами ФСБ и Росгвардии.

Оказание всесторонней поддержки жителям приграничных регионов.

Мобилизация ресурсов гражданских ведомств для обеспечения нужд силовых структур.

Стратегия, озвученная Владимиром Путиным, направлена на купирование угроз безопасности и поддержание стабильности в приграничных регионах России.

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