«ВСУ захвачено 28 населенных пунктов»: Путин нашел ещё один способ стабилизировать ситуацию в Курской области
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание, посвященное ситуации в приграничных регионах, где был введен режим КТО. Главной целью Киева, по словам президента, является дестабилизация обстановки внутри России, посев паники среди населения и подрыв единства общества.
Однако, как подчеркнул Путин, ответная реакция россиян свидетельствует о провале этих планов. Наблюдается всплеск патриотизма и растет число желающих вступить в ряды Вооруженных Сил.
Президент обозначил ключевые задачи, стоящие перед силовыми ведомствами и региональными властями:
Полное выдавливание противника с территории России.
Обеспечение надежной защиты государственной границы.
Реализация режима КТО и борьба с ДРГ силами ФСБ и Росгвардии.
Оказание всесторонней поддержки жителям приграничных регионов.
Мобилизация ресурсов гражданских ведомств для обеспечения нужд силовых структур.
Стратегия, озвученная Владимиром Путиным, направлена на купирование угроз безопасности и поддержание стабильности в приграничных регионах России.
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