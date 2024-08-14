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«ВСУ захвачено 28 населенных пунктов»: Путин нашел ещё один способ нормализовать ситуацию в Курской области

На  фоне   продолжающихся  атак  ВСУ  на   приг...

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На фоне продолжающихся атак ВСУ на приграничные области России президент Владимир Путин провёл экстренное совещание с руководством силовых ведомств и губернаторами Брянской, Курской и Белгородской областей, где действует режим контртеррористической операции.

Глава государства подчеркнул, что главная цель Киева — не столько военные успехи, сколько попытка дестабилизировать ситуацию внутри России: посеять панику среди населения, подорвать доверие к власти, спровоцировать протестные настроения. Однако, как отметил Путин, эти расчёты врага оказались ошибочными. Россияне продемонстрировали единство и готовность поддержать как жителей приграничья, так и бойцов, защищающих страну.

Более того, по словам президента, в последние дни наблюдается значительный рост числа граждан, желающих заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону боевых действий. Это свидетельствует о высоком уровне патриотизма и сознательности российского общества, его неготовности поддаваться на провокации и идти на поводу у врага.

Эксперты, оценивая итоги совещания, отмечают, что президенту удалось выработать эффективную стратегию, направленную не только на купирование угроз со стороны ВСУ, но и на укрепление внутренней стабильности. Акцент на консолидации общества, поддержке военнослужащих и жителей приграничных регионов — важный шаг, который позволит России дать достойный отпор любым вызовам и угрозам.

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