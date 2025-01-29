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ВСУ атаковали 9 регионов России 29 января: разрушения и пострадавшие - что известно на данный момент

Минувшей ночью Россия подверглась очередной мас...

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Минувшей ночью Россия подверглась очередной массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны РФ, с 28 на 29 января было зафиксировано 104 дрона, атакующих девять регионов страны.

Большая часть воздушных целей была уничтожена силами противовоздушной обороны (ПВО).

Тверская область под ударом

По словам губернатора Игоря Рудени, в небе над Торопецким и Андреапольским округами было сбито 20 дронов, еще несколько перехвачены над Андреаполем. Позже оперативный штаб региона уточнил: за ночь в области отражена атака 29 беспилотников.

Основные направления атаки

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении дронов в следующих регионах:

  • Курская область – 47 БПЛА,
  • Брянская область – 27 БПЛА,
  • Смоленская область – 11 БПЛА,
  • Тверская область – 7 БПЛА,
  • Белгородская область – 4 БПЛА,
  • Нижегородская область – 3 БПЛА,
  • Калужская область – 3 БПЛА,
  • Ростовская область – 1 БПЛА,
  • Ленинградская область – 1 БПЛА.

Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кстове

На территории предприятия «Сибур-Кстово» в Нижегородской области после отраженной атаки произошло возгорание. По словам губернатора Глеба Никитина, обломки сбитого дрона упали в промышленной зоне, что привело к пожару. Персонал завода эвакуирован, пострадавших нет, а на месте работали расчеты МЧС, сообщает РБК.

Попытка атаки Смоленской АЭС

В Смоленской области БПЛА пытался атаковать объект ядерной энергетики. Однако, как заявил губернатор региона Василий Анохин, Смоленская АЭС продолжает работать в штатном режиме.

Блокировка воздушного пространства в Татарстане

Из-за угрозы атаки дронов в Татарстане был введен план «Ковер». В Казанском аэропорту с 0:55 Росавиация приостановила прием и отправку рейсов. Уже утром 29 января ограничения были сняты, но несколько рейсов задержали.

Эта атака стала второй крупной за январь – первой была массированная атака 24 января, когда ПВО сбили 121 беспилотник. Минобороны продолжает мониторинг воздушного пространства, предпринимая меры для обеспечения безопасности российских регионов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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