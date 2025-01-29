ВСУ атаковали 9 регионов России 29 января: разрушения и пострадавшие - что известно на данный момент
telegram/Злой Казанец
Минувшей ночью Россия подверглась очередной массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны РФ, с 28 на 29 января было зафиксировано 104 дрона, атакующих девять регионов страны.
Большая часть воздушных целей была уничтожена силами противовоздушной обороны (ПВО).
Тверская область под ударом
По словам губернатора Игоря Рудени, в небе над Торопецким и Андреапольским округами было сбито 20 дронов, еще несколько перехвачены над Андреаполем. Позже оперативный штаб региона уточнил: за ночь в области отражена атака 29 беспилотников.
Основные направления атаки
Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении дронов в следующих регионах:
- Курская область – 47 БПЛА,
- Брянская область – 27 БПЛА,
- Смоленская область – 11 БПЛА,
- Тверская область – 7 БПЛА,
- Белгородская область – 4 БПЛА,
- Нижегородская область – 3 БПЛА,
- Калужская область – 3 БПЛА,
- Ростовская область – 1 БПЛА,
- Ленинградская область – 1 БПЛА.
Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кстове
На территории предприятия «Сибур-Кстово» в Нижегородской области после отраженной атаки произошло возгорание. По словам губернатора Глеба Никитина, обломки сбитого дрона упали в промышленной зоне, что привело к пожару. Персонал завода эвакуирован, пострадавших нет, а на месте работали расчеты МЧС, сообщает РБК.
Попытка атаки Смоленской АЭС
В Смоленской области БПЛА пытался атаковать объект ядерной энергетики. Однако, как заявил губернатор региона Василий Анохин, Смоленская АЭС продолжает работать в штатном режиме.
Блокировка воздушного пространства в Татарстане
Из-за угрозы атаки дронов в Татарстане был введен план «Ковер». В Казанском аэропорту с 0:55 Росавиация приостановила прием и отправку рейсов. Уже утром 29 января ограничения были сняты, но несколько рейсов задержали.
Эта атака стала второй крупной за январь – первой была массированная атака 24 января, когда ПВО сбили 121 беспилотник. Минобороны продолжает мониторинг воздушного пространства, предпринимая меры для обеспечения безопасности российских регионов.
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