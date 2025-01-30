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ВСУ атаковали 9 регионов России 29 января: погибли женщина и ребенок - что известно на данный момент

В ночь с 28 на 29 января 2025 года российские с...

rutube.ru

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В ночь с 28 на 29 января 2025 года российские системы ПВО отразили очередную масштабную атаку беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, было сбито 104 дрона, что делает этот налет одним из самых крупных с начала года.

Тверская область под ударом

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что беспилотники были зафиксированы сразу в нескольких районах региона. В районе Торопца удалось уничтожить 20 дронов, еще несколько ликвидировали в Андреапольском округе. Позже оперативный штаб уточнил, что за ночь в регионе было сбито в общей сложности 29 БПЛА.

География атаки

По утренней сводке Минобороны РФ, кроме Тверской области под удар попали:

  • Курская область,
  • Брянская область,
  • Смоленская область,
  • Белгородская область,
  • Нижегородская область,
  • Калужская область,
  • Ростовская и Ленинградская области.

Пожар на промышленном объекте в Нижегородской области

В Нижегородской области перехватили три беспилотника, однако обломки одного из них упали на территорию предприятия «Сибур-Кстово», вызвав возгорание. В компании заверили, что пострадавших нет, персонал был оперативно эвакуирован, а пожарные службы ликвидировали очаг возгорания, сообщает РБК.

Трагедия в Белгородской области

Наибольшие жертвы принес удар по Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух человек — молодой женщины и ее маленького ребенка. Еще двое пострадавших, отец семейства и его второй ребенок, доставлены в больницу с травмами. В результате атаки частный дом получил серьезные повреждения, проводится экспертиза разрушений, сообщает Interfax.

Попытка атаки на ядерный объект

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что один из беспилотников пытался атаковать объект атомной энергетики. Несмотря на угрозу, Смоленская АЭС продолжает функционировать в штатном режиме, нарушений работы не зафиксировано.

Масштабные атаки беспилотников на российские регионы становятся все более частыми, создавая угрозу не только для стратегических объектов, но и для мирных жителей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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