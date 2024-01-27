Новости России
· Ульяна Сенько

Вступят на долгую белую полосу: Глоба назвала главных счастливчиков февраля

Вступят на долгую белую полосу: Глоба назвала главных счастливчиков февраля

ufologov.net

Подписаться в Telegram

Знаменитый среди россиян астролог Тамара Глоба заявила, что в феврале 2024 года представителей двух знаков зодиака ожидает прилив сил, энергии и везения, которые будет сопровождать их на протяжении всего года, пишет klops.ru.

Для Львов наступает период существенных изменений в сфере труда. Ожидается смена работы, профессиональные достижения, а также возможность занять новые должности с соответствующим увеличением заработков. Знаку суждено найти сильных покровителей, способствующих их успешному продвижению в карьере.

Скорпионам предстоит пережить настоящий карьерный прорыв. Для представителей этого знака рекомендуется уделить должное внимание заботе о своем здоровье, поскольку успехи, дополнительные доходы, новые впечатления и частые поездки могут отвлечь их внимание от важных аспектов их благосостояния.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Жителей не устраивают высокие ценны на курорте «Свияжские холмы»

Гид по скидкам Казани

день назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

тараканы особенности

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в тариф могут включить долги «профессиональных неплательщиков»

Интересное в Казани

3 дня назад

Что подарить студенту на Татьянин день: в «Галамарте» найдется все - для учебы и хобби, дома и отдыха

полировка керамогранита в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах скончалась врач и заведующая поликлиникой №5 Галина Моисенко

Новости Татарстана

12 часов назад

«Автодор» сообщил о бесплатном проезде по трассе М-12

Новости Татарстана

21 час назад

В СК Татарстана заговорили о проблеме преступности в миграционной сфере

Новости Татарстана

16 часов назад

Минниханов высказался о количестве преступлений среди мигрантов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане возобновили поставки продуктов в магазины после снегопадов
Лонгриды
2 дня назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

12 часов назад

«Автодор» сообщил о бесплатном проезде по трассе М-12

Гид по скидкам Казани

день назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

Новости Татарстана

16 часов назад

Минниханов высказался о количестве преступлений среди мигрантов

Новости Татарстана

16 часов назад

«Рубин» обыграл болгарскую «Славию» в Турции

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду
Лонгриды
7 дней назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

16 часов назад

За год Татарстан сэкономил 4,5 млрд рублей на госзакупках

Новости Татарстана

16 часов назад

В Челнах создадут технопарк в сфере радиоэлектронной промышленности

Новости Татарстана

17 часов назад

Иранские автомобили Saipa предложили собирать в Татарстане
Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию
Интересное в Казани
5 дней назад

Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию