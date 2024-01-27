Вступят на долгую белую полосу: Глоба назвала главных счастливчиков февраля

Знаменитый среди россиян астролог Тамара Глоба заявила, что в феврале 2024 года представителей двух знаков зодиака ожидает прилив сил, энергии и везения, которые будет сопровождать их на протяжении всего года, пишет klops.ru.

Для Львов наступает период существенных изменений в сфере труда. Ожидается смена работы, профессиональные достижения, а также возможность занять новые должности с соответствующим увеличением заработков. Знаку суждено найти сильных покровителей, способствующих их успешному продвижению в карьере.

Скорпионам предстоит пережить настоящий карьерный прорыв. Для представителей этого знака рекомендуется уделить должное внимание заботе о своем здоровье, поскольку успехи, дополнительные доходы, новые впечатления и частые поездки могут отвлечь их внимание от важных аспектов их благосостояния.