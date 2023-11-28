Встретят настоящую любовь: Глоба пообещал двум знакам зодиака счастье в декабре

Астролог Павел Глоба заявил, что у представителей всего двух знаков зодиака в декабре 2023 года будет шанс встретить свою настоящую любовь и утонуть в море теплых нежных чувств. Более того, предсказатель уточнил, что у одного из знаков зодиака это будут новые неожиданные чувства, а у второго - внезапная вспышка прошлых забытых чувств, сообщает progorod43.

Овен

Согласно гороскопу астролога, родившихся под знаком огненной стихии с самого начала декабря будет преследовать светлое романтическое настроение. В этом месяце нервозность смениться легкостью и спокойствием, а агрессивность доброй безбашенностью. В принципе месят обещает быть очень интересным и веселым: новые компании, шумные посиделки с друзьями, среди которых овен вероятнее всего и встретится со своим бывшим партнером и почувствует, как в его сердце наполнится нежным к нему чувством. Однако звезды советуют не торопиться, так как вновь разгоревшаяся любовь может быть просто ностальгией.

Рыбы

Представители знака зодиака рыбы в начале декабря почувствуют себя потерянными, так как их текущие отношения будто изжили себя, и этот союз стремительно движется к разрыву. Однако астролог рекомендует не погружаться в грусть и отчаяние, так как до середины декабря звезды обещают, что у рыб произойдет неожиданное знакомство с человеком, который очарует и влюбит их в себя с первого взгляда. Павел Глоба добавил, что судьбоносная встреча, которая подарит родившимся под созвездием рыб новые теплые и нежные чувства, произойдет на работе.