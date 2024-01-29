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«Всеобщая мобилизация на фронт будет»: чиновник рассказал о будущих событиях СВО

«Всеобщая мобилизация на фронт будет»: чиновник рассказал о будущих событиях СВО

Минобороны РФ

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Советник орловского губернатора Сергей Лежнев заявил, что в России скоро начнется новая волна всеобщей мобилизации. В противном случае Вооруженные силы РФ не смогут одержать победу на СВО, передает oreltimes.ru.

Чиновник Лежнев считает, что Специальная военная операция на Украине будет продолжаться еще долго, в связи с этим повторение масштабного всероссийского призыва неизбежно, так как для победы Российской Федерации набор и объединение людей необходим.

Согласно словам Сергея Лежнева, в высказывания «больших» людей из Москвы про скорое завершение вооруженного столкновения с Украиной он не верит, так как лично видит ситуацию на поле боя. И для т ого, чтобы как можно скорее закончит начатое, мобилизация должна пройти снова, заключил советник орловского губернатора.

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