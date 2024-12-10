Всем, у кого имеются сбережения в рублях, дали срок до 20 декабря. Потом уже будет поздно
project-syndicate.org
В декабре финансовые рынки России с замиранием ожидают решения Банка России по ключевой ставке. Совет директоров регулятора соберется 20 декабря, чтобы оценить текущую ситуацию с инфляцией и возможностью возвращения ценовой стабильности.
Советник главы Центробанка Кирилл Тремасов уже заявил, что инфляция может выйти за пределы официального прогноза в 8,5% к концу года, что регулятор считает недопустимым.
Инфляция под давлением: необходимость жестких мер
По словам Тремасова, текущие данные свидетельствуют о том, что инфляция движется к верхней границе прогноза в 8-8,5%, а в худшем случае может превысить этот показатель. В таких условиях Центробанк намерен предпринять все возможные меры для скорейшего возвращения инфляции к целевому уровню в 4%. Однако, как уточнил советник, окончательное решение о повышении ставки пока не принято.
Исторически Банк России уже демонстрировал решительность: в октябре 2024 года ключевая ставка была повышена сразу на 2 процентных пункта, достигнув рекордных 21%. Тогда регулятор объяснил это необходимостью сдерживания инфляционных ожиданий и перегрева потребительского спроса.
Прогнозы: ставка 23% и ее долгосрочное влияние
Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов предполагает, что на предстоящем заседании ставка может быть увеличена до 23%. Более того, он прогнозирует сохранение такого уровня в течение всего следующего года. Это может стать новым испытанием для бизнеса и заемщиков, поскольку высокая ставка ограничивает доступность кредитов, но способствует снижению инфляции.
По данным Росстата, с начала 2024 года потребительские цены выросли на 7,8%. Такой рост вынуждает Центробанк принимать более жесткие меры. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что без ужесточения монетарной политики инфляция могла бы достигнуть 20-30%.
Перспективы и возможные последствия
Решение о ключевой ставке станет определяющим для экономической стабильности России в 2024 году. Высокая ставка, вероятно, приведет к замедлению роста экономики, но поможет снизить инфляционные риски. В то же время, эксперты предупреждают, что длительное сохранение ставки на уровне 23% может повлиять на доступность ипотечных и потребительских кредитов, что особенно остро отразится на уровне жизни населения.
На фоне сложной макроэкономической ситуации Банк России продолжает искать баланс между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического роста. Однако уже сейчас ясно, что декабрьское заседание станет одним из самых важных событий года, способным повлиять на стратегию финансового развития страны.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец