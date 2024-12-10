Всем, у кого имеются сбережения в рублях, дали срок до 20 декабря. Потом уже будет поздно

В декабре финансовые рынки России с замиранием ожидают решения Банка России по ключевой ставке. Совет директоров регулятора соберется 20 декабря, чтобы оценить текущую ситуацию с инфляцией и возможностью возвращения ценовой стабильности.

Советник главы Центробанка Кирилл Тремасов уже заявил, что инфляция может выйти за пределы официального прогноза в 8,5% к концу года, что регулятор считает недопустимым.

Инфляция под давлением: необходимость жестких мер

По словам Тремасова, текущие данные свидетельствуют о том, что инфляция движется к верхней границе прогноза в 8-8,5%, а в худшем случае может превысить этот показатель. В таких условиях Центробанк намерен предпринять все возможные меры для скорейшего возвращения инфляции к целевому уровню в 4%. Однако, как уточнил советник, окончательное решение о повышении ставки пока не принято.

Исторически Банк России уже демонстрировал решительность: в октябре 2024 года ключевая ставка была повышена сразу на 2 процентных пункта, достигнув рекордных 21%. Тогда регулятор объяснил это необходимостью сдерживания инфляционных ожиданий и перегрева потребительского спроса.

Прогнозы: ставка 23% и ее долгосрочное влияние

Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов предполагает, что на предстоящем заседании ставка может быть увеличена до 23%. Более того, он прогнозирует сохранение такого уровня в течение всего следующего года. Это может стать новым испытанием для бизнеса и заемщиков, поскольку высокая ставка ограничивает доступность кредитов, но способствует снижению инфляции.

По данным Росстата, с начала 2024 года потребительские цены выросли на 7,8%. Такой рост вынуждает Центробанк принимать более жесткие меры. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что без ужесточения монетарной политики инфляция могла бы достигнуть 20-30%.

Перспективы и возможные последствия

Решение о ключевой ставке станет определяющим для экономической стабильности России в 2024 году. Высокая ставка, вероятно, приведет к замедлению роста экономики, но поможет снизить инфляционные риски. В то же время, эксперты предупреждают, что длительное сохранение ставки на уровне 23% может повлиять на доступность ипотечных и потребительских кредитов, что особенно остро отразится на уровне жизни населения.

На фоне сложной макроэкономической ситуации Банк России продолжает искать баланс между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического роста. Однако уже сейчас ясно, что декабрьское заседание станет одним из самых важных событий года, способным повлиять на стратегию финансового развития страны.