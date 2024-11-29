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Всем, у кого есть сбережения в рублях, дали срок до 1 декабря. Потом будет поздно

Банк России продолжает активную денежно-кредитн...

duma.gov.ru

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Банк России продолжает активную денежно-кредитную политику, которая напрямую влияет на экономику страны.

В недавнем резюме обсуждения ключевой ставки прозвучало, что ее дальнейшее повышение на заседании в декабре 2024 года не предопределено, но вероятность такого решения оценивается как «очень высокая». Это заявление заставляет задуматься о том, чего стоит ожидать гражданам и бизнесу.

Что произошло?

25 октября 2024 года Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Новая ставка начала действовать с 28 октября. Такое резкое повышение ставит ставку на самый высокий уровень за последние годы. При этом Центробанк дал понять, что возможность дальнейшего ужесточения политики обсуждается.

Почему это важно?

Ключевая ставка — один из главных инструментов Центробанка, влияющий на стоимость
кредитов, сбережений и экономическую активность в целом. Повышение ставки обычно применяется для борьбы с инфляцией, стабилизации рубля и контроля за денежными потоками.

Однако рост ставки до 21% годовых значительно увеличивает стоимость заемных средств для бизнеса и населения:

  • Кредиты станут дороже. Особенно это затронет ипотечные и автокредиты.
  • Вложения в депозиты станут выгоднее. Граждане могут получить более высокую доходность по вкладам.
  • Снижение потребительской активности. Увеличение кредитной нагрузки уменьшает спрос на товары и услуги.
  • Долгосрочные прогнозы: снижение до 7,5-8,5%

Несмотря на текущее повышение, в резюме Центробанка прозвучал оптимистичный прогноз: в ближайшие три года ставка будет постепенно снижаться и к 2027 году составит 7,5-8,5% годовых. Это означает, что регулятор ожидает стабилизацию экономики и снижение инфляционных рисков в среднесрочной перспективе.

Чего ожидать в декабре?

Пока вероятность повышения ключевой ставки в декабре остается высокой, и это создает неопределенность для рынка. Основными факторами, которые могут повлиять на решение

Центробанка, являются:

  • Уровень инфляции. Если цены продолжат расти, ставку могут снова поднять.
  • Курсовая динамика рубля. Для поддержки национальной валюты требуется ужесточение политики.
  • Экономические и внешнеполитические риски. Любые нестабильные факторы могут повлиять на решение.

Как это отразится на россиянах?

  • Для заемщиков: Повышение ставок делает кредиты менее доступными. Это особенно важно для тех, кто планирует оформить ипотеку или крупный кредит.
  • Для вкладчиков: Высокая ставка поощряет сбережения, делая депозиты более привлекательными.
  • Для экономики: Возможен краткосрочный спад потребления, но в долгосрочной перспективе политика может снизить инфляцию.

Центробанк подчеркивает, что любые решения будут приниматься с учетом экономической ситуации. Пока россиянам остается следить за новостями и готовиться к возможным изменениям условий кредитования и сбережений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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