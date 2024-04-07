Всем у кого есть банковская карта «Мир» дали срок до 19 апреля: потом может быть поздно

Гражданам, обладающим картами национальной платежной системы "Мир", напомнили о важных сроках, которые необходимо учитывать до начала апреля. Эту информацию сообщил финансовый специалист Валерий Попов, ссылаясь на PRIMPRESS.

По мнению эксперта, были установлены новые временные ограничения для пользователей карт данной отечественной платежной системы и ее партнеров. Специалисты предупредили о скором завершении ключевых социальных программ, доступных гражданам уже в следующем месяце. Для участия в этих программах важно выполнить все действия в предусмотренные сроки.

Соглашение оператора карт "Мир" с Континентальной хоккейной лигой закончится в конце апреля. Владельцам таких карт было обещано вернуть 10% от стоимости каждой второй покупки билетов на хоккейные матчи лиги.

Необходимо иметь банковскую карту, привязанную к программе лояльности. Оплату за билеты можно производить на официальных сайтах клубов или через различные онлайн-сервисы. Кешбэк будет начислен на карту, использованную для оплаты, в течение нескольких дней. Учитывая, что последняя игра по хоккею запланирована на 29 апреля, рекомендуется приобрести билеты до этой даты, чтобы воспользоваться выгодным предложением.

После 19 апреля завершится социальная программа, предлагающая россиянам скидку при заказе на маркетплейсе Сбера "Мегамаркет". Для получения скидки в размере 1500 рублей на заказ от 4000 рублей, сделанный через данный сервис впервые, необходимо получить промокод до 19 апреля и активировать его до конца второго месяца весны.