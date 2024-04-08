Новости России
· Артем Акчурин

Всем у кого есть банковская карта «Мир» дали срок до 19 апреля: потом будет поздно

Всем у кого есть банковская карта «Мир» дали срок до 19 апреля: потом будет поздно

РИА

Подписаться в Telegram

Гражданам, у которых есть карты национальной платежной системы "Мир", было напомнено о важных сроках, которые необходимо учитывать до начала апреля. Об этом сообщил финансовый эксперт Валерий Попов, ссылаясь на PRIMPRESS.

По мнению специалиста, установлены новые временные ограничения для владельцев карт данной российской платежной системы и их партнеров. Эксперты предупреждали о завершении ключевых социальных программ, доступных гражданам уже в следующем месяце. Для участия в данных программах необходимо выполнить все необходимые действия в установленные сроки.

Соглашение между оператором карт "Мир" и Континентальной хоккейной лигой будет завершено в конце апреля. Владельцам таких карт обещан возврат 10% от суммы каждой второй покупки билетов на хоккейные матчи лиги.

Важно иметь банковскую карту, привязанную к программе лояльности. Оплатить билеты можно на официальных сайтах клубов или через различные онлайн-сервисы. Кэшбэк будет зачислен на карту, использованную для оплаты, в течение нескольких дней. Учитывая, что последний хоккейный матч запланирован на 29 апреля, рекомендуется приобрести билеты до этой даты, чтобы воспользоваться выгодным предложением.

После 19 апреля завершится социальная программа, в рамках которой россиянам предоставляется скидка при заказе на маркетплейсе Сбера "Мегамаркет". Для получения скидки в размере 1500 рублей на заказ от 4000 рублей, сделанный через данный сервис впервые, необходимо получить промокод до 19 апреля и активировать его до конца второго месяца весны.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

2 часа назад

Последствия жуткого ДТП под Зеленодольском попали на видео

Новости Казани

день назад

В Казани у Голубых озер размыло дорогу

обработка от тараканов в квартире цена московская область

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане стали больше тратить на ритуальные услуги

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

ремонт микровалновалнвых печей в Нижнем Новгороде

Новости Казани

18 часов назад

Из Белгородской области в Казань и Тулу вывезли 400 детей

Новости Казани

23 часа назад

В Казани за сутки произошло 116 ДТП

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане станет теплее до +17 градусов

Новости Татарстана

день назад

В РТ затоплено более 60 приусадебных участков и 6 мостов
Новости Татарстана
11 минут назад

3 человека погибли в аварии на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань

3 человека погибли в аварии на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань

Новости Татарстана

час назад

На ж/д станции в Казани почтовый поезд сбил мужчину

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане стали больше тратить на ритуальные услуги

Новости Казани

18 часов назад

В Казани эвакуировали ТЦ «Кольцо»

Новости Казани

18 часов назад

Из Белгородской области в Казань и Тулу вывезли 400 детей
Последствия жуткого ДТП под Зеленодольском попали на видео
Новости Татарстана
2 часа назад

Последствия жуткого ДТП под Зеленодольском попали на видео

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане станет теплее до +17 градусов

Новости Казани

23 часа назад

В Казани за сутки произошло 116 ДТП

Новости Казани

день назад

«Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» со счетом 3:0

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни