Всем у кого есть банковская карта «Мир» дали срок до 19 апреля: потом будет поздно

Гражданам, у которых есть карты национальной платежной системы "Мир", было напомнено о важных сроках, которые необходимо учитывать до начала апреля. Об этом сообщил финансовый эксперт Валерий Попов, ссылаясь на PRIMPRESS.

По мнению специалиста, установлены новые временные ограничения для владельцев карт данной российской платежной системы и их партнеров. Эксперты предупреждали о завершении ключевых социальных программ, доступных гражданам уже в следующем месяце. Для участия в данных программах необходимо выполнить все необходимые действия в установленные сроки.

Соглашение между оператором карт "Мир" и Континентальной хоккейной лигой будет завершено в конце апреля. Владельцам таких карт обещан возврат 10% от суммы каждой второй покупки билетов на хоккейные матчи лиги.

Важно иметь банковскую карту, привязанную к программе лояльности. Оплатить билеты можно на официальных сайтах клубов или через различные онлайн-сервисы. Кэшбэк будет зачислен на карту, использованную для оплаты, в течение нескольких дней. Учитывая, что последний хоккейный матч запланирован на 29 апреля, рекомендуется приобрести билеты до этой даты, чтобы воспользоваться выгодным предложением.

После 19 апреля завершится социальная программа, в рамках которой россиянам предоставляется скидка при заказе на маркетплейсе Сбера "Мегамаркет". Для получения скидки в размере 1500 рублей на заказ от 4000 рублей, сделанный через данный сервис впервые, необходимо получить промокод до 19 апреля и активировать его до конца второго месяца весны.