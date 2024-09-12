Всем рожденным с 1949 по 1999 год: россиян обрадовали выплатой 38 тысяч рублей

Россиян порадовали хорошей новостью: введена новая денежная выплата, которая станет доступна для ещё одной категории граждан.

Как сообщает PRIMPRESS, максимальная сумма выплаты составит более 38 тысяч рублей, и её смогут получить граждане, родившиеся с 1949 по 1999 год. Однако, чтобы претендовать на эту сумму, необходимо выполнить одно важное условие.

Кто сможет получить выплату?

Новая выплата станет доступной для тех, кто оформил или оформит в ближайшее время статус самозанятого. В России этот налоговый режим набирает популярность, и по последним данным, количество самозанятых превышает 10 млн человек — рекордное число. Самозанятые граждане теперь получили право на дополнительные выплаты по временной нетрудоспособности, что раньше было доступно только для работников, занятых по трудовому договору.

Условия получения

Для того чтобы получить выплату, необходимо подтвердить свой статус самозанятого и уплатить страховые взносы в течение хотя бы одного года. Размер выплаты будет зависеть от стажа гражданина. В том случае, если человек проработал более 8-ми лет, максимальная сумма, которую он сможет получить, составит 38 484 рубля. Если стаж составляет менее 5-ти лет, то минимальная выплата будет около 19 500 рублей.

В каких случаях можно рассчитывать на выплату?

Самозанятые граждане могут претендовать на выплату в следующих ситуациях:

При временной нетрудоспособности, например, в случае болезни.

При реабилитации в санатории.

Если человек решился на процедуру ЭКО.

Эти изменения стали возможны благодаря недавним поправкам, внесённым Минтрудом в законодательство.

Кого касается выплата?

Самозанятыми чаще всего становятся граждане в возрасте от 25 до 75 лет, что делает новую выплату доступной для тех, кто родился в период с 1949 по 1999 год. Это широкая возрастная группа, включающая значительную часть самозанятых граждан, и теперь они могут рассчитывать на поддержку в случае временной нетрудоспособности.

Новая денежная выплата для самозанятых — это важный шаг к поддержке граждан, работающих в новом налоговом режиме. Теперь они смогут получить компенсацию в случае болезни или других обстоятельств, влияющих на их трудоспособность. Для многих россиян, особенно тех, кто только недавно перешёл на этот режим работы, такие выплаты станут дополнительной подстраховкой в трудные моменты.

