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Всем российским пользователям WhatsApp сказали к чему стоит приготовиться

Всем российским пользователям WhatsApp сказали к чему стоит приготовиться

konkurent.ru

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По информации от KONKURENT.RU, разработчики WhatsApp готовят новое обновление для пользователей.

Пользователи известного мессенджера получили уведомление о предстоящих изменениях. Согласно экспертам из WABetaInfo, в данный момент нововведение доступно только для тех, кто установил бета-версию приложения на iPhone.

Говорится о новом способе просмотра видео — "картинка в картинке". В настоящее время такая функция работает только с видео из других сервисов, но впоследствии она будет расширена для использования с видео, загруженными прямо через мессенджер.

Отмечается, что на данный момент эта функция ограничена просмотром видео в пределах приложения. При переходе на рабочий стол или запуске другого приложения окно с видео закрывается автоматически. Однако в будущем это ограничение может быть устранено, чтобы пользователи могли продолжать просмотр, не переключаясь, и в то же время использовать другие функции своего устройства.

Также эксперты добавили, что функция "картинка в картинке" для видео в WhatsApp находится в стадии разработки и доступна только в рамках бета-тестирования. Пока нет точных сведений о том, когда эта новая функция станет доступна для всех пользователей.

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