Валерий Попов, эксперт в области финансов, обратил внимание держателей карт «Мир» на крайние сроки для использования определенных привилегий и предложений, которые истекают в апреле.

Оператор национальной платежной системы «Мир» и его аффилированные партнеры ввели новые временные рамки для их пользователей. Важно отметить, что некоторые социальные инициативы, предоставляющие преимущества обладателям данных карт, скоро будут прекращены.

Например, сотрудничество с Континентальной хоккейной лигой, которое давало возможность получить 10% кешбэка при покупке каждого второго билета на игры, завершится в последний день апреля. Чтобы воспользоваться этим предложением, покупки должны быть совершены через официальные сайты хоккейных клубов или через авторизованные онлайн платформы до 29 апреля, даты последней игры сезона.

Дополнительно, пользователи «Мир» могут воспользоваться скидкой в 1500 рублей на первую покупку от 4000 рублей на маркетплейсе «Мегамаркет» от Сбера. Чтобы получить это преимущество, необходимо активировать промокод до конца апреля, при условии его получения не позднее 19 апреля.

Таким образом, держателям карт «Мир» предложено воспользоваться уникальными возможностями до указанных дат, чтобы максимально извлечь выгоду из доступных программ лояльности и социальных предложений.