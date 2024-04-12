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Всем пользователям WhatsApp сказали к чему стоит приготовиться

Всем пользователям WhatsApp сказали к чему стоит приготовиться

konkurent.ru

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Разработчики готовят новый сюрприз для пользователей, согласно информации, предоставленной KONKURENT.RU.

Специалисты WABetaInfo сообщили пользователям популярного мессенджера о предстоящих обновлениях. В настоящее время новый способ просмотра видео - "картинка в картинке" - доступен только для пользователей бета-версии приложения на iPhone.

Этот метод просмотра видео в настоящее время применим только к видео от других сервисов, но в будущем он будет расширен для работы с видео, загруженными непосредственно через мессенджер.

Отмечается, что в настоящее время видео можно смотреть только внутри приложения. Если пользователь попытается переключиться на рабочий стол или открыть другое приложение, окно с видео будет закрыто. Однако в будущем это может быть изменено, чтобы пользователи могли продолжить просмотр, не переключаясь, и использовать другие функции своего смартфона одновременно.

Эксперты также пояснили, что функция "картинка в картинке" для видео в WhatsApp находится в процессе разработки и доступна только через бета-тестирование. Информации о том, когда новый функционал станет доступен для всех пользователей, пока нет.

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