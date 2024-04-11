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Всем пользователям банковской картой «Мир» дали срок до 19 апреля: потом может быть поздно

Всем пользователям банковской картой «Мир» дали срок до 19 апреля: потом может быть поздно

imghub.ru

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Финансовый эксперт Валерий Попов подчеркивает важность для держателей карт «Мир» внимательно следить за датами окончания действия различных преимуществ и акций, особенно актуальных в апреле.

Система «Мир» и ее партнеры установили новые временные рамки для предложений, доступных пользователям карт. В числе уходящих инициатив – сотрудничество с Континентальной хоккейной лигой, предлагающее 10% кешбэка на каждый второй билет. Для использования этой льготы нужно совершить покупку через официальные каналы до 29 апреля.

Кроме того, предоставляется шанс на получение скидки в 1500 рублей при покупке на сумму от 4000 рублей на маркетплейсе «Мегамаркет» от Сбера. Активация промокода должна быть выполнена до конца апреля, при условии его получения до 19 числа этого месяца.

Пользователям карт «Мир» предоставляется уникальная возможность воспользоваться ограниченными по времени предложениями, что позволит им извлечь дополнительную выгоду из программ лояльности и специальных акций.

Обладателям карт «Мир» рекомендуется оперативно реагировать на предложения, проверяя сроки и условия их предоставления, чтобы не упустить шанс на получение дополнительных преимуществ.

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