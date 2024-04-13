Всем пользователям банковской картой «Мир» дали срок до 19 апреля: потом будет поздно

Специалисты в области финансов подчеркивают значимость осведомленности обладателей карты «Мир» о сроках действия акционных предложений и бонусов, особенно важных в апреле этого года.

Платежная сеть «Мир» вместе с партнерами устанавливает обновленные временные рамки для специальных предложений для держателей карт. Примечательным предложением, завершающимся в апреле, является сотрудничество с Континентальной хоккейной лигой, которое дарит 10% возврат средств за покупку каждого второго билета. Чтобы воспользоваться этой выгодой, покупка должна быть осуществлена через официальные пути до 29 апреля.

Также, для пользователей карт «Мир» доступна возможность получить скидку в размере 1500 рублей при транзакциях от 4000 рублей на платформе «Мегамаркет» от Сбера. Активация соответствующего промокода должна быть выполнена до конца апреля, при этом код необходимо получить не позднее 19 апреля.

Для держателей карт «Мир» открывается шанс воспользоваться временными предложениями, что способствует увеличению выгод от участия в программах лояльности и акционных кампаниях.

Попов настаивает на том, чтобы владельцы карт «Мир» активно отслеживали информацию о действующих акциях, проверяли их сроки и детали, чтобы гарантировать использование всех доступных льгот и привилегий.