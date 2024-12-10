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Всем, кто старше 50 лет. Пенсионерам и не только дадут новую льготу с 15 декабря

Сеть супермаркетов «Лента» запускает программу ...

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Сеть супермаркетов «Лента» запускает программу лояльности, направленную на поддержку пенсионеров и других социально незащищенных групп населения. С 6 декабря стартуют специальные скидки, которые помогут сэкономить на покупках в преддверии новогодних праздников.

Кому доступна программа?

Программа лояльности «Лента» предоставляет скидки следующим категориям граждан:

  • Пенсионеры – необходимы пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии.
  • Инвалиды
  • Ветераны труда – в большинстве регионов статус может быть подтверждён при 30-летнем трудовом стаже либо после 50 лет.
  • Участники боевых действий
  • Семьи с 3-мя детьми и более
  • Чернобыльцы
  • Почётные доноры

Какие преимущества?

Владельцы карт лояльности получат:

  • 10% скидку на весь ассортимент товаров.
  • 20% скидку на продукцию собственной торговой марки «Лента».

Почему это важно?

Новая программа лояльности от «Ленты» окажет существенную помощь в снижении финансовой нагрузки на уязвимые слои населения во время традиционно дорогостоящих новогодних праздников. Эта инициатива подчеркивает заботу ритейлера о социальном благополучии своих покупателей.

Как получить карту?

Для оформления карты лояльности необходимо:

  • Посетить любой супермаркет «Лента».
  • Обратиться на информационную стойку или в сервисный центр.
  • Предоставить документы, подтверждающие право на льготы.
  • Получить карту и начать пользоваться скидками.

Не упустите возможность сэкономить! Новизна программы лояльности позволяет сберечь средства в преддверии новогодних праздников. Программа демонстрирует стремление «Ленты» поддержать различные категории населения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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