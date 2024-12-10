Всем, кто старше 50 лет. Пенсионерам и не только дадут новую льготу с 15 декабря

Сеть супермаркетов «Лента» запускает программу лояльности, направленную на поддержку пенсионеров и других социально незащищенных групп населения. С 6 декабря стартуют специальные скидки, которые помогут сэкономить на покупках в преддверии новогодних праздников.

Кому доступна программа?

Программа лояльности «Лента» предоставляет скидки следующим категориям граждан:

Пенсионеры – необходимы пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии.

Инвалиды

Ветераны труда – в большинстве регионов статус может быть подтверждён при 30-летнем трудовом стаже либо после 50 лет.

Участники боевых действий

Семьи с 3-мя детьми и более

Чернобыльцы

Почётные доноры

Какие преимущества?

Владельцы карт лояльности получат:

10% скидку на весь ассортимент товаров.

20% скидку на продукцию собственной торговой марки «Лента».

Почему это важно?

Новая программа лояльности от «Ленты» окажет существенную помощь в снижении финансовой нагрузки на уязвимые слои населения во время традиционно дорогостоящих новогодних праздников. Эта инициатива подчеркивает заботу ритейлера о социальном благополучии своих покупателей.

Как получить карту?

Для оформления карты лояльности необходимо:

Посетить любой супермаркет «Лента».

Обратиться на информационную стойку или в сервисный центр.

Предоставить документы, подтверждающие право на льготы.

Получить карту и начать пользоваться скидками.

Не упустите возможность сэкономить! Новизна программы лояльности позволяет сберечь средства в преддверии новогодних праздников. Программа демонстрирует стремление «Ленты» поддержать различные категории населения.