Всем, кто старше 50 лет. Пенсионерам и не только дадут новую льготу с 15 декабря
PROKAZAN
Сеть супермаркетов «Лента» запускает программу лояльности, направленную на поддержку пенсионеров и других социально незащищенных групп населения. С 6 декабря стартуют специальные скидки, которые помогут сэкономить на покупках в преддверии новогодних праздников.
Кому доступна программа?
Программа лояльности «Лента» предоставляет скидки следующим категориям граждан:
- Пенсионеры – необходимы пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии.
- Инвалиды
- Ветераны труда – в большинстве регионов статус может быть подтверждён при 30-летнем трудовом стаже либо после 50 лет.
- Участники боевых действий
- Семьи с 3-мя детьми и более
- Чернобыльцы
- Почётные доноры
Какие преимущества?
Владельцы карт лояльности получат:
- 10% скидку на весь ассортимент товаров.
- 20% скидку на продукцию собственной торговой марки «Лента».
Почему это важно?
Новая программа лояльности от «Ленты» окажет существенную помощь в снижении финансовой нагрузки на уязвимые слои населения во время традиционно дорогостоящих новогодних праздников. Эта инициатива подчеркивает заботу ритейлера о социальном благополучии своих покупателей.
Как получить карту?
Для оформления карты лояльности необходимо:
- Посетить любой супермаркет «Лента».
- Обратиться на информационную стойку или в сервисный центр.
- Предоставить документы, подтверждающие право на льготы.
- Получить карту и начать пользоваться скидками.
Не упустите возможность сэкономить! Новизна программы лояльности позволяет сберечь средства в преддверии новогодних праздников. Программа демонстрирует стремление «Ленты» поддержать различные категории населения.
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