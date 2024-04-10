Всем, кто регулярно использует WhatsApp, сказали к чему стоит приготовиться

Разработчики подготавливают для пользователей новое обновление, как сообщает издание KONKURENT.RU.

Эксперты из WABetaInfo рассказали пользователям одного из самых популярных мессенджеров о предстоящих изменениях. В настоящее время новый способ просмотра видео, известный как "картинка в картинке", доступен лишь для пользователей, установивших бета-версию приложения на iPhone.

В настоящее время данная функция позволяет просматривать видео только внутри приложения, но в будущем планируется расширить ее возможности так, чтобы пользователи могли смотреть видео, загруженные непосредственно через мессенджер. Также в планах разработчиков исправить недостаток, который заключается в том, что видео автоматически закрывается при переходе на рабочий стол или открытии другого приложения. Это изменение позволит пользователям продолжать просмотр видео, не прерывая его, и использовать все функции своего устройства.

Эксперты также подчеркнули, что функция "картинка в картинке" для видео в WhatsApp находится в стадии разработки и доступна только для бета-тестирования. Пока нет информации о точной дате, когда этот функционал станет доступен для всех пользователей.